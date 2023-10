Топ-дипломат ЕС наконец приехал в Китай

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в среду прибыл в Китай – этот визит по разным причинам откладывался дважды.

Об этом Боррель сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Топ-дипломат Евросоюза отметил, что будет сопредседательствовать на заседании Стратегического диалога ЕС-Китай вместе с китайским министром иностранных дел Ваном И.

"Важный визит, чтобы обсудить отношения между ЕС и Китаем, ключевые региональные и глобальные вызовы с представителями власти, учеными и представителями бизнеса", – добавил Боррель.

В рамках визита представитель Еврокомиссии уже встретился в Шанхае с представителями европейских компаний, где обсудил "экономические и бизнес-вызовы".

Inspiring exchange in Shanghai with European companies on economic and business challenges.



We must address these challenges because neither we nor China can ignore each other’s market. pic.twitter.com/QGGDKslLQ3