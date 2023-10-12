В Германии будут судить экс-сотрудника тайной полиции ГДР за убийство в 1974 году

Немецкая прокуратура в четверг предъявила обвинение бывшему сотруднику Штази – тайной полиции Германской Демократической Республики (ГДР) – за убийство гражданина Польши на пограничном переходе в Берлине в 1974 году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Обвинительный акт в отношении 79-летнего мужчины, имя которого традиционно не разглашается, получил земельный суд Берлина. В нем говорится о событиях 29 марта 1974 года.

Отмечается, что 38-летний поляк якобы пронес фальшивую бомбу в польское посольство, чтобы добиться беспрепятственного выезда в Западный Берлин.

Штази якобы оформила поддельное разрешение на выезд мужчины, дала ему выездные документы и сопровождала до пограничного перехода на железнодорожной станции Фридрихштрассе в Восточном Берлине.

Подозреваемый, которому на момент совершения преступления был 31 год, получил поручение "обезвредить" поляка и выстрелил ему в спину после того, как он прошел последний контрольно-пропускной пункт, утверждается в обвинительном акте.

Как известно, Берлин с 1961 года был разделен стеной на западную часть, принадлежавшую Федеративной Республике Германия (ФРГ), и восточную, которая была в составе ГДР, на фоне обострения отношений между Советским Союзом и США.

Переход через стену был строго ограничен, и те жители ГДР, которые хотели попасть в Западную Германию, использовали нелегальные окольные пути, вплоть до подземных тоннелей. По меньшей мере 140 человек погибли, пытаясь попасть в ФРГ. Стену снесли 9 ноября 1989 года, что стало ключевым моментом в распаде коммунизма в Европе.

Ранее в этом году в Германии 98-летнему мужчине предъявили обвинение в соучастии в убийствах более 3300 человек в нацистском концлагере во время Второй мировой войны.