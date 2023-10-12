Нидерланды "через несколько недель" отправят свои F-16 для обучения украинцев в Румынии

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что нидерландские истребители F-16, на которых будут учиться украинские летчики, в течение нескольких недель отправятся в новый учебный центр в Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

По словам Оллонгрен, создание учебного центра по подготовке на F-16 в Румынии "идет очень хорошо".

"Мы надеемся передать Румынии от 12 до 18 самолетов (F-16. – Ред.) в течение нескольких недель, а это означает, что центр может начать свою работу", – добавила министр.

Глава Минобороны Нидерландов не смогла уточнить, когда ее государство передаст Украине первые F-16, но напомнила, что речь идет о 24 истребителях, остальные из которых будут использованы для учебных целей.

Нидерланды вместе с Данией возглавляют группу стран, которые хотят помочь Украине получить F-16 для противостояния полномасштабной агрессии РФ.

В августе Румыния заявляла, что ожидает необходимые документы, которые позволят начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Тогда глава румынского правительства заявил, что вся логистика для учений уже подготовлена.

Ранее СМИ сообщали, что для тренировок украинцев была выбрана авиабаза в Румынии и ожидаемым месяцем начала учений называли август.