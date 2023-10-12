НАТО проведе навчання щодо поводження з ядерною зброєю

Наступного тижня НАТО проведе щорічні навчання Steadfast Noon щодо поводження з ядерною зброєю на тлі останніх погроз Росії щодо виходу з договору щодо випробування ядерної зброї.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на фінальній пресконференції за результатами засідання міністрів оборони країн Альянсу.

"Російська війна в Україні є нагадування про важливу роль, яку ядерна зброя НАТО відіграє у стримуванні агресії", – наголосив Столтенберг.

"Наступного тижня НАТО проведе свої щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Це ключовий тренувальний захід, що проводиться кожного жовтня. Цього року навчання пройдуть на території Італії, Хорватії і Середземного моря", – пояснив він.

За словами Столтенберга, навчання стануть змогою показати ефективність і безпеку ядерного стримування Альянсу.

"Це посилає чіткий сигнал, що НАТО захищає всіх союзників", – додав генсек.

Напередодні Єнс Столтенберг назвав безвідповідальними погрози Москви відкликати ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань, та зазначив, що змін у розгортанні російських ядерних сил не було.