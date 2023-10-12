НАТО проведет учения по обращению с ядерным оружием

На следующей неделе НАТО проведет ежегодные учения Steadfast Noon по обращению с ядерным оружием на фоне последних угроз России по выходу из договора об испытании ядерного оружия.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на финальной пресс-конференции по результатам заседания министров обороны стран Альянса.

"Российская война в Украине является напоминанием о важной роли, которую ядерное оружие НАТО играет в сдерживании агрессии", – подчеркнул Столтенберг.

"На следующей неделе НАТО проведет свои ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Это ключевое тренировочное мероприятие, которое проводится каждый октябрь. В этом году учения пройдут на территории Италии, Хорватии и Средиземного моря", – пояснил он.

По словам Столтенберга, учения станут возможностью показать эффективность и безопасность ядерного сдерживания Альянса.

"Это посылает четкий сигнал, что НАТО защищает всех союзников", – добавил генсек.

Накануне Йенс Столтенберг назвал безответственными угрозы Москвы отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний, и отметил, что изменений в развертывании российских ядерных сил не было.