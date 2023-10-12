У Румунії заявили про зростання ризику ескалації через падіння російських дронів

Вища рада національної оборони Румунії в середу обговорила останній інцидент із падінням безпілотника, який Росія запустила по території України, та констатувала зростання ризику ескалації.

Про це повідомили в канцелярії румунського президента Клауса Йоганніса за підсумками засідання, пише "Європейська правда".

У Раді нацоборони Румунії вказали, що за останній місяць безпекова ситуація в Чорноморському регіоні "значно погіршилася внаслідок посилення ворожих дій Росії, спрямованих проти безпеки та свободи судноплавства в Чорному морі".

"Посилення атак російських безпілотників на українські морські та річкові порти в Чорноморському регіоні ще більше наблизило війну до кордонів Румунії. Випадки падіння фрагментів безпілотників на територію нашої країни, а отже, і НАТО, збільшили ризик ескалації", – додали там.

Румунія "постійно й детально" інформує своїх союзників і партнерів, зокрема стратегічних, про розвиток подій та їхній потенційний вплив, додали в адміністрації румунського президента.

Раніше в четвер Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території виявили безпілотник, що прилетів "із зони конфлікту в Україні".

Сталось це на тлі чергових російських атак дронами-камікадзе на українську портову інфраструктуру поблизу українсько-румунського кордону. Під час обстеження місця падіння спеціальні служби виявили кратер від імовірного падіння безпілотника.

Як відомо, це не перший подібний інцидент. Румунське Міноборони раніше зробило висновок, що безпілотники на румунську територію падали випадково – це російські дрони, які збивала протиповітряна оборона України.