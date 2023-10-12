В Румынии заявили о росте риска эскалации из-за падения российских дронов

Высший совет национальной обороны Румынии в среду обсудил последний инцидент с падением беспилотника, который Россия запустила по территории Украины, и констатировал рост риска эскалации.

Об этом сообщили в канцелярии румынского президента Клауса Йоханниса по итогам заседания, пишет "Европейская правда".

В Совете нацобороны Румынии указали, что за последний месяц ситуация с безопасностью в Черноморском регионе "значительно ухудшилась в результате усиления враждебных действий России, направленных против безопасности и свободы судоходства в Черном море".

"Усиление атак российских беспилотников на украинские морские и речные порты в Черноморском регионе еще больше приблизило войну к границам Румынии. Случаи падения фрагментов беспилотников на территорию нашей страны, а следовательно, и НАТО, увеличили риск эскалации", – добавили там.

Румыния "постоянно и подробно" информирует своих союзников и партнеров, в том числе стратегических, о развитии событий и их потенциальном влиянии, добавили в администрации румынского президента.

Ранее в четверг Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории обнаружили беспилотник, прилетевший "из зоны конфликта в Украине".

Произошло это на фоне очередных российских атак дронами-камикадзе на украинскую портовую инфраструктуру вблизи украинско-румынской границы. При обследовании места падения специальные службы обнаружили кратер от вероятного падения беспилотника.

Как известно, это не первый подобный инцидент. Румынское Минобороны ранее сделало вывод, что беспилотники на румынскую территорию падали случайно – это российские дроны, которые сбивала противовоздушная оборона Украины.