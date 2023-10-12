Французьких топ-політиків взяли під охорону поліції через зростання антисемітизму

У Франції поліція взяла під охорону будинки двох провідних депутатів на тлі зростання побоювань щодо антисемітського насильства, спровокованого війною Ізраїлю з ХАМАС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Поліція заявила, що охорону надали президентці Національної асамблеї Яель Браун-Піве і депутату Меєру Хабібу.

Відомо, що Браун-Піве отримала погрози вбивством. Цього тижня вона розпорядилась підсвітити парламент кольорами ізраїльського прапора і організувала хвилину мовчання за жертвами атаки ХАМАС перед засіданням Асамблеї у вівторок.

Браун-Піве також оголосила, що Мар'ям Абу Дакка, членкині Народного фронту визволення Палестини (НФВП), буде заборонено відвідувати показ документального фільму в парламенті наступного місяця. НФВП визнана в ЄС терористичною організацією.

Меєр Хабіб також отримав захист. Він представляє виборчий округ громадян Франції за кордоном, який включає Ізраїль і палестинські території, та є активним прихильником Ізраїлю. Після нападу на ХАМАС політик сказав, що "ми є свідками повернення погромів".

Єврейська громада Франції налічує майже 500 тисяч осіб, вона найбільша в Європі.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив радіо France Inter у четвер, що з початку бойових дій на Близькому Сході було зафіксовано понад 100 антисемітських актів.

Більшість із них стосуються графіті, на яких зображені свастики, написи "смерть євреям", заклики до інтифад проти Ізраїлю. Однак деякі інциденти включали арешти людей, які хотіли пронести ножі до шкіл і синагог, додав міністр.

Французька політика розколота атакою ХАМАС та її наслідками.

У той час як більшість партій засудили суботній "терористичний напад" і висловили підтримку праву Ізраїлю на відповідь, початкова реакція ультралівої партії Жана-Люка Меланшона "La France Insoumise" ("Нескорена Франція") була більш двозначною.

У заяві партії атака ХАМАС була названа "збройним наступом палестинських сил", що викликало гостру критику з боку інших партій, включаючи лівих союзників, таких як Соціалістична та Комуністична партії.

Нагадаємо, Париж офіційно підтвердив загибель в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС чотирьох громадян Франції, доля ще 13 невідома.

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