Французских топ-политиков взяли под охрану полиции из-за роста антисемитизма

Во Франции полиция взяла под охрану дома двух ведущих депутатов на фоне роста опасений антисемитского насилия, спровоцированного войной Израиля с ХАМАС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Полиция заявила, что охрану предоставили президенту Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве и депутату Мейеру Хабибу.

Известно, что Браун-Пиве получила угрозы убийством. На этой неделе она распорядилась подсветить парламент цветами израильского флага и организовала минуту молчания по жертвам атаки ХАМАС перед заседанием Ассамблеи во вторник.

Браун-Пиве также объявила, что Марьям Абу Дакка, члену Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), будет запрещено посещать показ документального фильма в парламенте в следующем месяце. НФОП признана в ЕС террористической организацией.

Мейер Хабиб также получил защиту. Он представляет избирательный округ граждан Франции за рубежом, который включает Израиль и палестинские территории, и является активным сторонником Израиля. После нападения на ХАМАС политик сказал, что "мы являемся свидетелями возвращения погромов".

Еврейская община Франции насчитывает почти 500 тысяч человек, она самая большая в Европе.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил радио France Inter в четверг, что с начала боевых действий на Ближнем Востоке было зафиксировано более 100 антисемитских актов.

Большинство из них касаются граффити, на которых изображены свастики, надписи "смерть евреям", призывы к интифадам против Израиля. Однако некоторые инциденты включали аресты людей, которые хотели пронести ножи в школы и синагоги, добавил министр.

Французская политика расколота атакой ХАМАС и ее последствиями.

В то время как большинство партий осудили субботнее "террористическое нападение" и выразили поддержку праву Израиля на ответ, первоначальная реакция ультралевой партии Жана-Люка Меланшона "La France Insoumise" ("Непокоренная Франция") была более двусмысленной.

В заявлении партии атака ХАМАС была названа "вооруженным наступлением палестинских сил", что вызвало острую критику со стороны других партий, включая левых союзников, таких как Социалистическая и Коммунистическая партии.

Напомним, Париж официально подтвердил гибель в Израиле в результате атаки ХАМАС четырех граждан Франции, судьба еще 13 неизвестна.

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