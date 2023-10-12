МУС может расследовать военные преступления ХАМАС и Израиля - прокурор

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан утверждает, что МУС сможет рассматривать дела, связанные с военными преступлениями, совершенными после нападения боевиков ХАМАС на Израиль с 7 октября.

Об этом Хан заявил в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Прокурор МУС сказал, что оккупированные палестинские территории включая сектор Газа попадают под юрисдикцию суда, поэтому на скамье подсудимых могут теоретически оказаться боевики ХАМАС.

"Если есть доказательства того, что палестинцы, будь то ХАМАС, или "Бригады Аль-Кудс", или вооруженное крыло ХАМАС, или любое другое лицо, или гражданин любого другого государства-участника, совершили преступления", МУС может расследовать эти преступления, пояснил Хан.

"Да, мы имеем юрисдикцию, где бы они ни были совершены, в том числе и на территории Израиля", – сказал он.

Международный уголовный суд с 2021 года проводит расследование на оккупированных палестинских территориях относительно возможных военных преступлений и преступлений против человечности. Речь идет о восьми эпизодах, которые произошли во время боевых действий в Газе в 2014 году.

Израиль, который подвергся критике из-за решения объявить блокаду сектора Газа, не признает юрисдикции Международного уголовного суда.

В Еврокомиссии ранее комментировали решение Израиля отключить электроэнергию и воду сектора Газа, введя фактическую блокаду, а также широкомасштабные бомбардировки, заявив, что это –следствие действий ХАМАС.

В то же время топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые действия Израиля противоречат международному праву.