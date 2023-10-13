У Німеччині контрабандист з повним фургоном мігрантів втікав від поліції: 7 загиблих

Щонайменше семеро людей загинули і більше десятка отримали поранення, коли підозрюваний у контрабанді людей не впорався з керуванням фургона, що перевозив мігрантів, неподалік від Мюнхена.

Про це повідомила в п'ятницю німецька поліція, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Аварія сталася на автомагістралі A94 на схід від Мюнхена після того, як фургон Mercedes Vito почав перевищувати швидкість під час переслідування поліцією.

У фургоні перебували близько 20 мігрантів, у тому числі діти. Семеро людей загинули після того, як фургон кілька разів перекинувся, а решта пасажирів отримали травми від легких до важких і були доставлені до найближчих лікарень.

Наслідки ДТП ФОТО: fib/Eß

Минулого місяця німецька влада запровадила нові заходи прикордонного контролю на кордоні з Польщею та Чехією.

Згідно з офіційними даними, за перші сім місяців 2023 року кількість запитів на отримання притулку в Німеччині зросла на 78%.

У серпні кількість зареєстрованих нелегальних перетинів кордону з Німеччиною досягла 14 701, що на 66% більше, ніж у тому ж місяці минулого року, свідчать дані поліції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін прагне приборкати нелегальну міграцію, оскільки кількість біженців занадто велика.