В Германии контрабандист с полным фургоном мигрантов убегал от полиции: семеро погибших

По меньшей мере семь человек погибли и более десятка получили ранения, когда подозреваемый в контрабанде людей не справился с управлением фургона, перевозившего мигрантов неподалеку от Мюнхена.

Об этом сообщила в пятницу немецкая полиция, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Авария произошла на автомагистрали A94 к востоку от Мюнхена после того, как фургон Mercedes Vito начал превышать скорость во время преследования полицией.

В фургоне находились около 20 мигрантов, в том числе дети. Семь человек погибли после того, как фургон несколько раз перевернулся, а остальные пассажиры получили травмы от легких до тяжелых и были доставлены в ближайшие больницы.

Последствия ДТП ФОТО: fib/Eß

В прошлом месяце немецкие власти ввели новые меры пограничного контроля на границе с Польшей и Чехией.

По официальным данным, за первые семь месяцев 2023 года количество запросов на получение убежища в Германии выросло на 78%.

В августе количество зарегистрированных нелегальных пересечений границы с Германией достигло 14 701, что на 66% больше, чем в том же месяце прошлого года, свидетельствуют данные полиции.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится справиться с нелегальной миграцией, поскольку количество беженцев слишком велико.