Глава Пентагона прилетел в Израиль, будет говорить об ответе ХАМАС

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив в пятницу, где он встретится со своим израильским коллегой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

О прибытии Остин сообщил в своем аккаунте в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Только что приземлился в Тель-Авиве. Сегодня встречусь с премьер-министром Нетаньяху и министром Йоавом Галантом и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы продемонстрировать, что американская поддержка безопасности Израиля является твердой, и обсудить с ними лицом к лицу их оборонные потребности", – отметил в своем сообщении Остин.

Just landed in 🇮🇱 Tel Aviv. Today, I’ll meet w/ Prime Minister @netanyahu, Minister @YoavGallant & other senior leaders to demonstrate that America’s support for Israel’s security is ironclad & talk to them face-to-face about their defense needs. We stand w/ the people of Israel. pic.twitter.com/O4y68Pckkw — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 13, 2023

Ранее в разговоре с журналистами высокопоставленный представитель администрации США сказал, что Остин ждет детального разговора с израильскими лидерами относительно их оперативного планирования и их целей в конфликте в ответ на жестокое нападение ХАМАС, сообщает CNN.

Напомним, в четверг в Тель-Авив прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.

Блинкен сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не приобщались новые игроки.

По данным СМИ, президент Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос в Конгресс на дополнительное финансирование Украины и Израиля.