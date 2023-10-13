Британія вивчає варіанти використання суверенних активів РФ на користь України

Уряд Великої Британії звернувся до Банку Англії з проханням розглянути можливості використання російських суверенних активів для фінансування військових зусиль України з протидії повномасштабній агресії РФ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв'ю BBC заявив міністр фінансів Британії Джеремі Гант.

Його заява з’явилася наступного дня після зустрічі міністрів фінансів і голів центробанків країн "Групи семи", які обговорювали, які ще заходи, окрім санкцій, вони можуть вжити для обмеження здатності Росії фінансувати війну проти України.

"Це незаконна війна. Ми повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що Росія не зможе продовжувати її фінансувати", – сказав він.

Очільник британського Мінфіну додав, що на зустрічі представників G7 зокрема обговорювали, "чи можна використовувати російські суверенні активи для фінансування оборони України".

"Британія завжди діятиме в межах міжнародного права, але "Група семи" попросила центральні банки розглянути, що можна вдіяти, тому що ми абсолютно чітко усвідомлюємо, що це незаконна війна, ця війна суперечить міжнародному праву", – підкреслив Гант.

Як відомо, Європейський Союз і США вивчають способи використання заморожених активів і підвищення ефективності санкцій проти Росії.

Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), утворена за ініціативи G7, нарахувала заморожених російських суверенних активів у приблизно 280 мільярдів доларів, й ця сума буде уточнюватись протягом наступних місяців.

Проблема із використанням суверенних активів Росії полягає в тому, що вони юридично належать державі й, на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації не існує. Як відомо, Сполучені Штати працюють з європейськими партнерами над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих активів РФ для відновлення України

Напередодні Бельгія оголосила, що створила спеціальний фонд для підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюють з оподаткування заморожених в країні російських активів.

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