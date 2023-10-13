Британия изучает варианты использования суверенных активов РФ в пользу Украины

Правительство Великобритании обратилось в Банк Англии с просьбой рассмотреть возможности использования российских суверенных активов для финансирования военных усилий Украины по противодействию полномасштабной агрессии РФ.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в интервью BBC заявил министр финансов Великобритании Джереми Хант.

Заявление Ханта появилось на следующий день после встречи министров финансов и глав центробанков стран "Группы семи", которые обсуждали, какие еще меры, кроме санкций, они могут принять для ограничения способности России финансировать войну против Украины.

"Это незаконная война. Мы должны сделать все возможное, чтобы убедиться, что Россия не сможет продолжать ее финансировать", – сказал он.

Глава британского Минфина добавил, что на встрече представителей G7, в частности, обсуждали, "можно ли использовать российские суверенные активы для финансирования обороны Украины".

"Британия всегда будет действовать в рамках международного права, но "Группа семи" попросила центральные банки рассмотреть, что можно сделать, потому что мы абсолютно четко осознаем, что это незаконная война, эта война противоречит международному праву", – подчеркнул Хант.

Как известно, Европейский Союз и США изучают способы использования замороженных активов и повышения эффективности санкций против России.

Рабочая группа по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO), образованная по инициативе G7, насчитала замороженных российских суверенных активов в примерно 280 миллиардов долларов, и эта сумма будет уточняться в течение следующих месяцев.

Проблема с использованием суверенных активов России заключается в том, что они юридически принадлежат государству и, в отличие от частных активов, механизма их конфискации не существует. Как известно, Соединенные Штаты работают с европейскими партнерами над созданием необходимой правовой базы для использования конфискованных активов РФ для восстановления Украины

Накануне Бельгия объявила, что создала специальный фонд для поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняют из налогообложения замороженных в стране российских активов.

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