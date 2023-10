Премьер Нидерландов неожиданно приехал в Одессу: пообещал ракеты для Patriot и катера

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в пятницу, 13 октября, прибыл с необъявленным визитом в Одессу, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сам Рютте написал в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Глава нидерландского правительства отметил, что прибыл в Одессу по приглашению Зеленского, чтобы показать, что "ужасные события в Израиле и Газе не будут отвлекать нас" от поддержки Украины.

Many thanks to President @ZelenskyyUa for inviting and welcoming me to the Ukrainian port city of Odesa today. The terrible events in Israel and Gaza will not distract us. They only strengthen our conviction that we must never accept aggression and terrorism.



We will keep… pic.twitter.com/tmPXk6R712