СМИ: Блинкен предупредил о риске вторжения Азербайджана в Армению

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе предупредил небольшую группу законодателей, что его ведомство отслеживает возможность того, что Азербайджан готовить вторжение в Армению в ближайшее время.

Об этом в комментарии Politico рассказали двое неназванных лиц, знакомых с этим разговором, сообщает "Европейская правда".

Заявление Блинкена свидетельствует о глубокой обеспокоенности администрации президента США операциями Азербайджана против Нагорного Карабаха и возможностью распространения конфликта.

По данным издания, 3 октября законодатели требовали от Блинкена принять возможные меры против президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на вторжение в Нагорный Карабах в сентябре, отметили источники издания на условиях анонимности.

В то же время госсекретарь отметил, что его ведомство ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и не планирует возобновлять давний отказ, который позволяет США оказывать военную помощь Баку.

Он добавил, что Госдеп видит возможность того, что Азербайджан вторгнется на юг Армении в ближайшие недели.

Тем не менее, Блинкен выразил уверенность в продолжении дипломатических переговоров между Арменией и Азербайджаном.

На встрече с Блинкеном присутствовали как представители Республиканской, так и Демократической партий, в частности, Нэнси Пелоси, Анна Эшоо из Калифорнии и Фрэнк Паллоне из Нью-Джерси.

В своем заявлении Государственный департамент отказался комментировать факт такого разговора, однако подчеркнул приверженность ведомства "суверенитету и территориальной целостности Армении" и решению конфликта путем "прямых переговоров".

Напомним, в сентябре Ильхам Алиев призвал Армению открыть "коридор", который соединит материковый Азербайджан с эксклавом Нахичевань – полосой азербайджанской территории, расположенной между Арменией, Ираном и Турцией.

В 2021 году азербайджанский лидер угрожал создать такой коридор "нравится это Армении или нет".

Азербайджан начал "антитеррористическую" операцию против Нагорного Карабаха, своей международно признанной территории, 19 сентября и объявил о ее окончании на следующий день.

После военной операции Азербайджана его покинули более 100 тысяч этнических армян – практически все население Карабаха.