ЄС попередив Google через дезінформацію на YouTube щодо атаки ХАМАС на Ізраїль

Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон напередодні попередив материнську компанію Google, Alphabet, про загрозу потенційного "незаконного контенту та дезінформації" на платформі YouTube після атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Заяву Бретона наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Єврокомісар написав листа генеральному директору Alphabet Сундару Пічаї, в якому наголосив на необхідності дотимуватися YouTube умов нового Акту ЄС про цифрові послуги (DSA).

"Після терористичних актів, здійснених ХАМАС проти Ізраїлю, ми спостерігаємо сплеск незаконного контенту і дезінформації, що поширюється в ЄС через певні платформи", – написав Бретон.

У листі він підкреслив, що YouTube, зокрема, використовується багатьма дітьми та підлітками, і попередив, що Google, таким чином, несе особливу відповідальність за захист користувачів від пропаганди, насильства та шкідливих зображень.

"Незважаючи на те, що моя команда звернеться з конкретним запитом щодо низки питань для встановлення відповідності DSA, я закликаю вас проактивно повідомляти про аспекти, порушені в цьому листі, оперативно, точно і повно", – йдеться у листі єврокомісара.

Раніше аналогічні листи єврокомісар Бретон написав власнику Twitter (X) Ілону Маску, а також генеральному директору Meta Марку Цукербергу.

Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування найгіршого за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.