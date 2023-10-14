ЕС предупредил Google из-за дезинформации на YouTube об атаке ХАМАС на Израиль

Еврокомиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон накануне предупредил материнскую компанию Google, Alphabet, об угрозе потенциального "незаконного контента и дезинформации" на платформе YouTube после атаки боевиков ХАМАС на Израиль.

Заявление Бретона приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар написал письмо генеральному директору Alphabet Сундару Пичаи, в котором отметил необходимость добиваться YouTube условий нового Акта ЕС о цифровых услугах (DSA).

"После террористических актов, совершенных ХАМАС против Израиля, мы наблюдаем всплеск незаконного контента и дезинформации, распространяемой в ЕС через определенные платформы", – написал Бретон.

В письме он подчеркнул, что YouTube, в частности, используется многими детьми и подростками, и предупредил, что Google, таким образом, несет особую ответственность за защиту пользователей от пропаганды, насилия и вредных изображений.

"Несмотря на то, что моя команда обратится с конкретным запросом по ряду вопросов для установления соответствия DSA, я призываю вас проактивно сообщать об аспектах, затронутых в этом письме, оперативно, точно и полно", – говорится в письме еврокомиссара.

Ранее аналогичные письма еврокомиссар Бретон написал владельцу Twitter (X) Илону Маску, а также генеральному директору Meta Марку Цукербергу.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения худшего с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.