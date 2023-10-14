В Армении окончательно утвердили ратификацию Римского статута

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал ранее принятый парламентом закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Информация опубликована на сайте армянского президента, сообщает "Европейская правда".

"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда", – отметили в президентской пресс-службе.

Напомним, 3 октября Национальное собрание Армении приняло законопроект о ратификации Римского статута. Армения подписала Римский статут в 1998 году, но до сих пор его не ратифицировала.

Официальный Ереван подчеркивал необходимость ратификации Статута и признания его юрисдикции, подчеркивая, что риск новой военной агрессии против Армении со стороны Азербайджана остается высоким, а после ратификации документа военные преступления Баку будут подпадать под юрисдикцию МУС.

Государства, ратифицировавшие Римский статут, обязаны арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.

В ЕС, комментируя решение Армении, отметили, что "для самодержца в Кремле мир становится теснее".

В то же время представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян ранее уточнял: после ратификации Римского статута об аресте Путина при въезде в Армению не может быть речи, поскольку нынешние руководители государств наделены иммунитетом.