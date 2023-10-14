ЗМІ: спецслужби США мали дані, що ХАМАС ймовірно готує атаку 

Спецслужби Сполучених Штатів задовго до дня масштабного нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль мали інформацію, що угруповання ймовірно щось готує.

Про це з посиланням на обізнаних співрозмовників повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Американська розвідка видала щонайменш дві оцінки, що частково грунтувалися на розвідданих від Ізраїлю, з попередженням для Білого дому про наростаючий ризик ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Оновлення від 28 вересня попереджало, що ХАМАС готується до ракетних обстрілів Ізраїлю.

Повідомлення 5 жовтня від ЦРУ у загальних рисах попереджало про наростаючу ймовірність якихось насильницьких дій з боку ХАМАС.

6 жовтня американські посадовці отримали інформацію про незвичайну активність угруповання, що, як згодом стало зрозуміло, було фінальною підготовкою до нападів 7 жовтня.

Втім, у жодній з доповідей не було тактичних деталей чи вказівок на масштаби і жорстокість майбутнього нападу.

Достеменно невідомо, чи цими оцінками розвідки ділилися з ізраїльською стороною.

Ще один посадовець з арабської країни на Близькому сході сказав, що з їхньої столиці неодноразово сигналізували посадовцям в Ізраїлі та США, що невдоволення серед палестинців досягає вибухового рівня і у ХАМАС є серйозна зброя, але ці сигнали сприйняли недостатньо серйозно.

У неофіційних розмовах чинні й колишні співробітники американської розвідки та члени Конгресу з доступом до брифінгів розвідки відкидають потенційні звинувачення у тому, що США мали би попередити Тель-Авів про загрозу, пояснюючи це тим, що багато розвідданих про Газу все одно надходить через Ізраїль, і американці довіряють професіоналізму ізраїльських спецслужб.

Ці співрозмовники також припускають, що одна з причин, чому ХАМАС вдалося заскочити Ізраїль зненацька – планування усього цілковито офлайн під час особистих зустрічей, що не дозволило помітити і перехопити інформацію. Крім того, припускають, що ізраїльська сторона навіть з доступними даними недооцінила, яку загрозу угруповання може становити.

Нагадаємо, цього тижня в Ізраїль особисто приїздили держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін. Блінкен зустрічався також з президентом Палестинської автономії.

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