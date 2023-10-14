СМИ: спецслужбы США имели данные, что ХАМАС вероятно готовит атаку

Спецслужбы Соединенных Штатов задолго до дня масштабного нападения боевиков ХАМАС на Израиль имели информацию, что группировка вероятно что-то готовит.

Об этом со ссылкой на осведомленных собеседников сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Американская разведка выдала по меньшей мере две оценки, которые частично основывались на разведданных от Израиля, с предупреждением для Белого дома о нарастающем риске эскалации израильско-палестинского конфликта.

Обновление от 28 сентября предупреждало, что ХАМАС готовится к ракетным обстрелам Израиля.

Сообщение 5 октября от ЦРУ в общих чертах предупреждало о нарастающей вероятности каких-то насильственных действий со стороны ХАМАС.

6 октября американские чиновники получили информацию о необычной активности группировки, что, как впоследствии стало понятно, было финальной подготовкой к нападениям 7 октября.

Впрочем, ни в одном из докладов не было тактических деталей или указаний на масштабы и жестокость будущего нападения.

Точно неизвестно, делились ли этими оценками разведки с израильской стороной.

Еще один чиновник из арабской страны на Ближнем Востоке сказал, что из их столицы неоднократно сигнализировали чиновникам в Израиле и США, что недовольство среди палестинцев достигает взрывного уровня и у ХАМАС есть серьезное оружие, но эти сигналы были восприняты недостаточно серьезно.

В неофициальных разговорах действующие и бывшие сотрудники американской разведки и члены Конгресса с доступом к брифингам разведки отвергают потенциальные обвинения в том, что США должны были бы предупредить Тель-Авив об угрозе, объясняя это тем, что много разведданных о Газе все равно поступает через Израиль, и американцы доверяют профессионализму израильских спецслужб.

Эти собеседники также предполагают, что одна из причин, почему ХАМАС удалось застать Израиль врасплох – планирование всего полностью "офлайн" во время личных встреч, что не позволило заметить и перехватить информацию. Кроме того, многие из них предполагают, что израильская сторона даже с доступными им данными недооценила, какую угрозу может представлять группировка.

Напомним, на этой неделе в Израиль лично приезжали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Блинкен встречался также с президентом Палестинской автономии.

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