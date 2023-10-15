Сын Эрдогана принял участие в пропалестинском марше в Стамбуле

Сын президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Билал пришел на большой пропалестинский марш в Стамбуле в субботу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Билала Эрдогана во время акции сопровождали бывший министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу и бывший спикер турецкого парламента Мустафа Сентоп.

"Давайте четко выразим свою позицию, по крайней мере наши чувства должны быть услышаны", – заявил Эрдоган-младший.

Во время демонстрации толпа из более чем тысячи человек несла палестинские и турецкие флаги, скандируя лозунги с критикой Израиля, а также Соединенных Штатов.

При этом Сентоп назвал операцию Израиля по нейтрализации боевиков ХАМАС в ответ на нападение террористической группировки "геноцидом".

Ранее сообщалось, что Турция, которая исторически имела контакты с ХАМАС, ведет переговоры, направленные на освобождение заложников, удерживаемых боевиками этой палестинской группировки.

Перед этим государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию, Саудовскую Аравию и ОАЭ к взаимодействию по нападению на Израиль.