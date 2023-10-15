США припускають, що Іран може втрутитися у конфлікт на Близькому Сході

У Білому домі допускають можливість втручання Ірану у конфлікт між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю CBS заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"Існує ризик ескалації цього конфлікту, відкриття другого фронту на півночі і, звичайно, втручання Ірану – це ризик. І це ризик, про який ми пам'ятаємо з самого початку", – зазначив він.

За словами представника Білого дому, саме тому президент США Джо Байден вирішив направити авіаносець у Середземне море і літаки в район Перської затоки.

"Він хоче надіслати дуже чіткий сигнал про стримування будь-якій державі або будь-якій стороні, яка намагатиметься скористатися цією ситуацією", – підкреслив Салліван.

Раніше Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.

До складу першої авіаносної ударної групи входять авіаносець "Gerald R. Ford", який є найбільшим військовим кораблем у світі, крейсер з керованими ракетами класу Ticonderoga "Normandy" та чотири есмінці з керованими ракетами класу Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" та Roosevelt.

У п'ятницю міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва, де зустрівся зі своїм ізраїльським колегою та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.