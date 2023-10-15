США предполагают, что Иран может вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке

В Белом доме допускают возможность вмешательства Ирана в конфликт между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью CBS заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"Существует риск эскалации этого конфликта, открытие второго фронта на севере и, конечно, вмешательство Ирана – это риск. И это риск, о котором мы помним с самого начала", – отметил он.

По словам представителя Белого дома, именно поэтому президент США Джо Байден решил направить авианосец в Средиземное море и самолеты в район Персидского залива.

"Он хочет послать очень четкий сигнал о сдерживании любому государству или любой стороне, которая будет пытаться воспользоваться этой ситуацией", – подчеркнул Салливан.

Ранее Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.

В состав первой авианосной ударной группы входят авианосец "Gerald R. Ford", который является крупнейшим военным кораблем в мире, крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga "Normandy" и четыре эсминца с управляемыми ракетами класса Arleigh-Burke – "Thomas Hudner", "Ramage", "Carney" и Roosevelt.

В пятницу министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив, где встретился со своим израильским коллегой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.