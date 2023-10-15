У Берліні на деяких будинках виявили намальовані зірки Давида

У німецькій столиці Берліні на деяких будинках виявили намальовані зірки Давида – символ, яким у 1930-х роках нацисти позначали єврейські крамниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Видання з посиланням на поліцію зазначає, що випадки фіксувались з 13 по 14 жовтня.

Зокрема, вранці у суботу на вулиці Топштрассе мешканці виявили зірку Давида на стіні будинку.

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На будівлі на вулиці на Боссештрассе зірку Давида намалювали на дверях.

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Близько 18:00 ще одна зірка Давида була виявлена на мобільному туалеті на вулиці Бедекерштрассе.

Перший малюнок, про який стало відомо, з'явилося на під'їзді багатоквартирного будинку в Пренцлауер-Берзі.

Тоді журналісти видання поспілкувалися з молодою жінкою з єврейським корінням, яка живе в цьому будинку.

"Коли ми повернулися додому, я побачила зірку Давида і була шокована", — розповіла вона.

Жінка викликала поліцію. Зараз ведеться розслідування за фактом розпалювання ворожнечі та пошкодження майна.

Раніше стало відомо, що влада Німеччини вирішила посилити захист єврейських установ в країні на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Крім того, німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в країні.

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