В Берлине на некоторых домах обнаружили нарисованные звезды Давида
Воскресенье, 15 октября 2023, 19:23
В немецкой столице Берлине на некоторых домах обнаружили нарисованные звезды Давида – символ, которым в 1930-х годах нацисты обозначали еврейские магазины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Издание со ссылкой на полицию отмечает, что случаи фиксировались с 13 по 14 октября.
В частности, утром в субботу на улице Топштрассе жители обнаружили звезду Давида на стене дома.
На здании на улице на Боссештрассе звезду Давида нарисовали на дверях.
Около 18:00 еще одна звезда Давида была обнаружена на мобильном туалете на улице Бедекерштрассе.
Первый рисунок, о котором стало известно, появилось на подъезде многоквартирного дома в Пренцлауэр-Берге.
Тогда журналисты издания пообщались с молодой женщиной с еврейскими корнями, которая живет в этом доме.
"Когда мы вернулись домой, я увидела звезду Давида и была шокирована", – рассказала она.
Женщина вызвала полицию. Сейчас ведется расследование по факту разжигания вражды и повреждения имущества.
Ранее стало известно, что власти Германии решили усилить защиту еврейских учреждений в стране на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в стране.
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