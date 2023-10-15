В Берлине на некоторых домах обнаружили нарисованные звезды Давида

В немецкой столице Берлине на некоторых домах обнаружили нарисованные звезды Давида – символ, которым в 1930-х годах нацисты обозначали еврейские магазины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Издание со ссылкой на полицию отмечает, что случаи фиксировались с 13 по 14 октября.

В частности, утром в субботу на улице Топштрассе жители обнаружили звезду Давида на стене дома.

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На здании на улице на Боссештрассе звезду Давида нарисовали на дверях.

Около 18:00 еще одна звезда Давида была обнаружена на мобильном туалете на улице Бедекерштрассе.

Первый рисунок, о котором стало известно, появилось на подъезде многоквартирного дома в Пренцлауэр-Берге.

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Тогда журналисты издания пообщались с молодой женщиной с еврейскими корнями, которая живет в этом доме.

"Когда мы вернулись домой, я увидела звезду Давида и была шокирована", – рассказала она.

Женщина вызвала полицию. Сейчас ведется расследование по факту разжигания вражды и повреждения имущества.

Ранее стало известно, что власти Германии решили усилить защиту еврейских учреждений в стране на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в стране.

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