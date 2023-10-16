Блінкен: США не підтримують масове переселення палестинців із сектора Гази

Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримує пропозиції щодо масового переселення палестинців за межі сектору Гази на військових дій Ізраїлю проти ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю Al Arabiya заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, повідомляє The Times of Israel.

Відповідаючи на запитання про пропозиції переселити частину жителів сектору Гази на Синайський півострів в Єгипті, він зазначив, що Вашингтон вважає, що люди повинні мати можливість залишатися у своєму домі в Газі.

"Я чув безпосередньо від глави Палестинської адміністрації (Махмуда) Аббаса та практично від усіх інших лідерів, з якими я спілкувався в регіоні, що ця ідея не має шансів на успіх, і тому ми її не підтримуємо", – пояснив Блінкен.

Водночас, додав держсекретар, Сполучені Штати хочуть переконатися, що мешканці сектору Гази знаходяться в безпеці та отримують необхідну допомогу.

Нагадаємо, що Ізраїль закликав усіх палестинців, які живуть на півночі сектору Гази, переїхати на південь заради їхньої безпеки напередодні очікуваного наземного вторгнення. Єгипет не відкрив пункт пропуску на своєму кордоні з сектором.

Раніше повідомлялося, що Блінкен планує повторний візит до Ізраїлю після турне по шести арабських країнах.

Перед цим Ентоні Блінкен відвідував Ізраїль 12 жовтня та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.

Крім того, президент США Джо Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.