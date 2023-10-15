Блінкен планує вдруге за тиждень відвідати Ізраїль

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує повторний візит до Ізраїлю після турне по шести арабських країнах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Другий за тиждень візит Блінкена до Ізраїлю запланований на понеділок – після його візиту до Каїра, де відбулись переговори з президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сіссі.

Речник Держдепу Метью Міллер повідомив журналістам, які подорожували з Блінкеном, що глава відомства повертається до Тель-Авіва "для подальших консультацій з ізраїльськими офіційними особами". Міллер не уточнив деталей.

Також Блінкен провів зустріч зі спадкоємним принцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Перед цим Ентоні Блінкен відвідував Ізраїль 12 жовтня та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.

Крім того, президент США Джо Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.