Блинкен: США не поддерживают массовое переселение палестинцев из сектора Газа

Президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Al Arabiya заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает The Times of Israel.

Дипломат отвечал на вопрос о предложении переселить часть жителей сектора Газа на Синайский полуостров в Египте. Вашингтон считает, отметил Блинкен, что люди должны иметь возможность оставаться в доме в Газе.

"Я слышал непосредственно от главы Палестинской администрации (Махмуда) Аббаса и практически от всех других лидеров, с которыми я общался в регионе, что эта идея не имеет шансов на успех, и поэтому мы ее не поддерживаем", – пояснил Блинкен.

В то же время, добавил госсекретарь, Соединенные Штаты хотят убедиться, что жители сектора Газа находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Напомним, что Израиль призвал всех палестинцев, живущих на севере сектора Газа, переехать на юг ради их безопасности накануне ожидаемого наземного вторжения. Египет не открыл пункт пропуска на своей границе с сектором Газы.

Ранее сообщалось, что Блинкен планирует повторный визит в Израиль после турне по шести арабским странам.

Перед этим Энтони Блинкен посещал Израиль 12 октября и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.

Кроме того, президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.