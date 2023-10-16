Байден наполягає на необхідності знищити ХАМАС

Президент США Джо Байден заявив про те, що терористичне угруповання ХАМАС, яке 7 жовтня атакувало Ізраїль, має бути знищене.

Як пише "Європейська правда", про Байден заявив у інтерв'ю CBS News.

На питання, чи вважає він, що ХАМАС необхідно повністю ліквідувати, американський лідер відповів ствердно.

"Так, я так вважаю. Але повинна бути палестинська влада. Повинен бути шлях до Палестинської держави", – вважає Байден.

Водночас президент США попередив, що для Ізраїлю було б помилкою окупувати сектор Гази. Втім, додав він, знищення Хезболли та ХАМАС є необхідністю.

"Було б помилкою для Ізраїлю знову окупувати сектор Гази", – заявив Байден.

Ізраїль захопив і окупував Західний берег річки Йордан, сектор Гази та Східний Єрусалим після "Шестиденної війни" 1967 року. Ізраїль вивів своїх поселенців і війська з сектору Гази у 2005 році. У 2007 році сектор Гази захопив ХАМАС.

У цьому ж інтерв'ю Байден заявив, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.

Раніше повідомляли, що на запрошення прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Вашингтон та Єрусалим обговорюють візит президента США Джо Байдена, який може відбутися найближчим часом.