ЗМІ: Байден може найближчим часом відвідати Ізраїль

На запрошення прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Вашингтон та Єрусалим обговорюють візит президента США Джо Байдена, який може відбутися найближчим часом.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомило поінформоване джерело.

На умовах анонімності джерело підтвердило повідомлення низки ізраїльських ЗМІ про те, що Нетаньягу запросив Байдена під час нещодавньої телефонної розмови щодо відповіді на напад ХАМАС на Ізраїль.

Візит Байдена може відбутися на знак підтримки найбільшого союзника США на Близькому Сході після аналогічного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зараз перебуває в регіоні.

Білий дім відмовився від коментарів. Як зазначила речниця Ради національної безпеки Едріенн Вотсон: "Ми не маємо жодних оголошень щодо нових подорожей".

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує повторний візит до Ізраїлю після турне по шести арабських країнах.

Перед цим Ентоні Блінкен відвідував Ізраїль 12 жовтня та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.

Крім того, президент США Джо Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.