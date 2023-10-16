Байден настаивает на необходимости уничтожить ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что террористическая группировка ХАМАС, которая 7 октября атаковала Израиль, должна быть уничтожена.

Как пишет "Европейская правда", об этом Байден заявил в интервью CBS News.

На вопрос, считает ли он, что ХАМАС необходимо полностью ликвидировать, американский лидер ответил утвердительно.

"Да, я так считаю. Но должна быть палестинская власть. Должен быть путь к Палестинскому государству", – считает Байден.

В то же время президент США предупредил, что для Израиля было бы ошибкой оккупировать сектор Газы. Впрочем, добавил он, уничтожение Хезболлы и ХАМАС необходимо.

"Было бы ошибкой для Израиля снова оккупировать сектор Газы", – заявил Байден.

Израиль захватил и оккупировал Западный берег реки Иордан, сектор Газа и Восточный Иерусалим после "Шестидневной войны" 1967 года. Он вывел своих поселенцев и войска из сектора Газа в 2005 году. В 2007 году сектор Газа захватил ХАМАС.

В этом же интервью Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.

Ранее сообщалось, что по приглашению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Вашингтон и Иерусалим обсуждают визит президента США Джо Байдена, который может состояться в ближайшее время.