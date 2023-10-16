Біля берегів Греції затонуло судно з мігрантами: є загиблі та зниклі безвісти

Поблизу берегів Греції у ніч на понеділок, 16 жовтня, затонуло судно з мігрантами, внаслідок чого щонайменше троє осіб загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За даними берегової охорони, вісім осіб були врятовані, двоє з них були доставлені в лікарню на острові Родос, а решта – в головний порт острова Сімі.

Влада повідомила, що витягла з моря тіла двох чоловіків і однієї жінки.

Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти. Ті, хто перебував на борту судна, припускають, що вони могли дістатися до берега самостійно.

Два судна берегової охорони, чотири приватні човни і вертоліт повітряних сил шукали двох зниклих людей у цьому районі.

Раніше повідомляли, що грецька влада занепокоєна ризиками зростання рівня міграції та тероризму через загострення на Близькому Сході.