У берегов Греции затонуло судно с мигрантами: есть погибшие и пропавшие без вести

У берегов Греции в ночь на понедельник, 16 октября, затонуло судно с мигрантами, в результате чего по меньшей мере три человека погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным береговой охраны, восемь человек были спасены, двое из них были доставлены в больницу на острове Родос, а остальные – в главный порт острова Сими.

Власти сообщили, что извлекли из моря тела двух мужчин и одной женщины.

Еще два человека считаются пропавшими без вести. Те, кто находился на борту судна, предполагают, что они могли добраться до берега самостоятельно.

Два судна береговой охраны, четыре частные лодки и вертолет воздушных сил искали двух пропавших людей в этом районе.

Ранее сообщалось, что греческие власти обеспокоены рисками роста уровня миграции и терроризма из-за обострения на Ближнем Востоке.