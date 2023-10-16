У берегов Греции затонуло судно с мигрантами: есть погибшие и пропавшие без вести
У берегов Греции в ночь на понедельник, 16 октября, затонуло судно с мигрантами, в результате чего по меньшей мере три человека погибли.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
По данным береговой охраны, восемь человек были спасены, двое из них были доставлены в больницу на острове Родос, а остальные – в главный порт острова Сими.
Власти сообщили, что извлекли из моря тела двух мужчин и одной женщины.
Еще два человека считаются пропавшими без вести. Те, кто находился на борту судна, предполагают, что они могли добраться до берега самостоятельно.
Два судна береговой охраны, четыре частные лодки и вертолет воздушных сил искали двух пропавших людей в этом районе.
Ранее сообщалось, что греческие власти обеспокоены рисками роста уровня миграции и терроризма из-за обострения на Ближнем Востоке.