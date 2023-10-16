В Іспанії міністерка закликала до протестів проти "геноциду" Ізраїлю в Газі

Лідерка іспанської лівої партії Podemos і міністерка соціальних справ Іоне Беларра закликала громадян Іспанії вийти на протести через дії Ізраїлю в Газі, які вона назвала "геноцидом".

Слова Беларри наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Очільниця міністерства закликала людей вийти на вулиці і протестувати проти воєнних дій Ізраїлю.

Беларра звинуватила Ізраїль у здійсненні "спланованого геноциду" в секторі Гази, "внаслідок якого сотні тисяч людей залишилися без електрики, їжі і води", а також у бомбардуваннях цивільного населення, "що є серйозним порушенням міжнародного права і може розглядатися як воєнні злочини".

Вона навіть закликала головуючу в ЄС Іспанію дистанціюватися від лінії США щодо непохитної підтримки Ізраїлю і замість цього шукати рішення з країнами Глобального Півдня.

Партія Podemos разом з іншою лівою політсилою Sumar на чолі з в.о. міністра праці Йоландою Діас в останні дні різко критикували дії Ізраїлю, звинувачуючи ЄС у застосуванні "подвійних стандартів" у конфлікті на користь Тель-Авіва.

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