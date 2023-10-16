В Испании министр призвала к протестам против "геноцида" Израиля в Газе

Лидер испанской левой партии Podemos и министр социальных дел Ионе Беларра призвала граждан Испании выйти на протесты из-за действий Израиля в Газе, которые она назвала "геноцидом".

Слова Беларры приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Глава министерства призвала людей выйти на улицы и протестовать против военных действий Израиля.

Беларра обвинила Израиль в совершении "спланированного геноцида" в секторе Газы, "в результате которого сотни тысяч людей остались без электричества, еды и воды", а также в бомбардировках гражданского населения, "что является серьёзным нарушением международного права и может рассматриваться как военные преступления".

Она даже призвала председательствующую в ЕС Испанию дистанцироваться от линии США относительно непоколебимой поддержки Израиля и вместо этого искать решения со странами Глобального Юга.

Партия Podemos вместе с другой левой политсилой Sumar во главе с и.о. министра труда Йоландой Диас в последние дни резко критиковали действия Израиля, обвиняя ЕС в применении "двойных стандартов" в конфликте в пользу Тель-Авива.

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