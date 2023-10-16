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США отправили дополнительную военную авиацию на Ближний Восток

Понедельник, 16 октября 2023, 14:09

Дополнительные штурмовики США прибыли на Ближний Восток в рамках плана усиления американской обороны в регионе.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter информирует Боевое командование Воздушных сил США.

Как говорится в сообщении, самолеты А-10 из 354-й эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США.

"Это прибытие укрепляет обороноспособность США, усиливает воздушные операции на всем Ближнем Востоке и уверяет наших союзников и региональных партнеров в том, что мы остаемся готовыми защищать их свободу", – говорится в заявлении.

Развертывание дополнительных штурмовиков A-10 вместе с другими американскими истребителями имеет целью сдержать любую потенциальную иранскую агрессию или расширение боевых действий за пределы границ Израиля, заявил ранее американский чиновник в интервью CNN.

Ранее в Белом доме не исключили, что американские военные будут привлечены для освобождения заложников, захваченных в войне между Израилем и ХАМАС.

Перед этим президент США Джо Байден решил направить авианосец в Средиземное море и самолеты в район Персидского залива.

Кроме того, Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.

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