США отправили дополнительную военную авиацию на Ближний Восток

Дополнительные штурмовики США прибыли на Ближний Восток в рамках плана усиления американской обороны в регионе.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter информирует Боевое командование Воздушных сил США.

Как говорится в сообщении, самолеты А-10 из 354-й эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США.

A-10s from the 354th EFS have arrived to the @CENTCOM AOR.

This arrival bolsters the U.S. defense posture, enhances air operations throughout the Middle East, and reassures our allies and regional partners we remain postured to protect and defend their freedom.@usairforce pic.twitter.com/Pe8MVGZBs7