США отправили дополнительную военную авиацию на Ближний Восток

Дополнительные штурмовики США прибыли на Ближний Восток в рамках плана усиления американской обороны в регионе.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter информирует Боевое командование Воздушных сил США.

Как говорится в сообщении, самолеты А-10 из 354-й эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США.

A-10s from the 354th EFS have arrived to the @CENTCOM AOR.

This arrival bolsters the U.S. defense posture, enhances air operations throughout the Middle East, and reassures our allies and regional partners we remain postured to protect and defend their freedom.@usairforce pic.twitter.com/Pe8MVGZBs7 — US AFCENT (@USAFCENT) October 15, 2023

"Это прибытие укрепляет обороноспособность США, усиливает воздушные операции на всем Ближнем Востоке и уверяет наших союзников и региональных партнеров в том, что мы остаемся готовыми защищать их свободу", – говорится в заявлении.

Развертывание дополнительных штурмовиков A-10 вместе с другими американскими истребителями имеет целью сдержать любую потенциальную иранскую агрессию или расширение боевых действий за пределы границ Израиля, заявил ранее американский чиновник в интервью CNN.

Ранее в Белом доме не исключили, что американские военные будут привлечены для освобождения заложников, захваченных в войне между Израилем и ХАМАС.

Перед этим президент США Джо Байден решил направить авианосец в Средиземное море и самолеты в район Персидского залива.

Кроме того, Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.