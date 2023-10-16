Президенту Чехії подарували футболку "Айдару"

Українець, голова громадської організації "Платформа публічної дипломатії" Денис Ганжа в понеділок вручив президенту Чехії Петру Павелу футболку батальйону "Айдар".

Про це Ганжа розповів у Facebook, пише "Європейська правда".

Павел отримав футболку під час Форуму 2000 – щорічного міжнародного форуму з обговорення глобальних проблем, який відбувається у Празі.

"Подарував Петру Павелу, президенту Чехії, футболку 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" як нагадування про те, що треба боротись за наших полонених, оскільки багато міжнародних організацій цього просто не роблять", – написав Ганжа.

Відео з моментом, де чеський президент отримує футболку "Айдару", опублікувало також "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у 70-річчя президента РФ Владіміра Путіна, яке було минулоріч, сфотографувалася у футболці з "посланням" для нього, яку їй подарувала чеська ініціатива збору коштів на зброю для України.