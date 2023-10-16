Президенту Чехии подарили футболку "Айдара"

Украинец, председатель общественной организации "Платформа публичной дипломатии" Денис Ганжа в понедельник вручил президенту Чехии Петру Павелу футболку батальона "Айдар".

Об этом Ганжа рассказал в Facebook, пишет "Европейская правда".

Павел получил футболку во время "Форума 2000" – ежегодного международного форума по обсуждению глобальных проблем, который проходит в Праге.

"Подарил Петру Павелу, президенту Чехии, футболку 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" как напоминание о том, что надо бороться за наших пленных, поскольку многие международные организации этого просто не делают", – написал Ганжа.

Видео с моментом, где чешский президент получает футболку "Айдара", опубликовало также "Радио Свобода".

Напомним, что министр обороны Чехии Яна Чернохова в 70-летие президента РФ Владимира Путина, которое было в прошлом году, сфотографировалась в футболке с "посланием" для него. Футболку ей подарила чешская инициатива по сбору средств на оружие для Украины.