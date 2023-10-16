НАТО начинает ежегодные учения по ядерному сдерживанию

Североатлантический Альянс в понедельник начинает запланированные ежегодные ядерные учения Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень") с участием до шести десятков единиц авиации от 13 государств-членов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявили в пресс-службе НАТО.

В Альянсе подчеркивают, что учения Steadfast Noon являются "плановым тренировочным мероприятием, которое проводится ежегодно уже более десяти лет".

В этом году к маневрам над Италией, Хорватией и Средиземным морем привлекут различные типы самолетов, в том числе современные истребители и американские бомбардировщики B-52, которые прилетят из Соединенных Штатов.

В учениях Steadfast Noon участвуют истребители, способные нести ядерные боеголовки, но не применяются боевые бомбы. НАТО подчеркивает, что маневры проходят "по меньшей мере в 1000 километрах от границ России" и "не связаны с текущими мировыми событиями".

Учения, как ожидается, продлятся до 26 октября.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Steadfast Noon помогут обеспечить "надежность, эффективность и безопасность" ядерных сил сдерживания Альянса.

"Они посылают четкий сигнал о том, что НАТО будет защищать и оборонять всех членов Альянса", – добавил он тогда.

Столтенберг также назвал безответственными угрозы Москвы отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний, и отметил, что изменений в развертывании российских ядерных сил не было.