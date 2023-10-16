В Іспанії допитають ексголову розвідки через стеження за сепаратистами Каталонії

Суд Барселони викликав на допит колишню голову розвідки Іспанії Пас Естебан, яка підозрюється в організації незаконного стеження за лідерами сепаратистського руху Каталонії за допомогою програми Pegasus.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого року канадська неурядова група Citizen Lab заявила, що після невдалої спроби проголошення незалежності в 2017 році понад 60 людей, пов'язаних із каталонським сепаратистським рухом, зокрема президент регіону Пере Арагонес й кілька його попередників, прослуховувались за допомогою Pegasus.

Ця програма, розроблена ізраїльською фірмою кіберрозвідки NSO Group, опинилась у центрі загальноєвропейського скандалу, коли з’ясувалось, що її використовували для несанкціонованого стеження за опозиціонерами, журналістами й громадськими діячами.

Іспанський уряд тоді відмовився визнати, що використовував Pegasus для стеження за каталонськими сепаратистами, а на тлі політичної нестабільності очільник розвідки Естебан у травні 2022 року була звільнена з посади.

Але Арагонес, який на момент імовірної організації стеження був віцепрезидентом Каталонії, подав на NSO Group і на неї до суду. У жовтні 2023 року суд узяв позов до розгляду, й Естебан очікують для допиту 13 грудня.

Розслідування щодо використання Pegasus для стеження за іспанськими політиками, зокрема головою уряду Педро Санчесом і кількома міністрами, на початку цього року відклали через відсутність співпраці з боку Ізраїлю.