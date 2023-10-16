В Испании допросят экс-главу разведки из-за слежки за сепаратистами Каталонии

Суд Барселоны вызвал на допрос бывшую главу разведки Испании Пас Эстебан, которая подозревается в организации незаконной слежки за лидерами сепаратистского движения Каталонии с помощью программы Pegasus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В прошлом году канадская неправительственная группа Citizen Lab заявила, что после неудачной попытки провозглашения независимости в 2017 году более 60 человек, связанных с каталонским сепаратистским движением, в частности президент региона Пере Арагонес и несколько его предшественников, прослушивались с помощью Pegasus.

Эта программа, разработанная израильской фирмой киберразведки NSO Group, оказалась в центре общеевропейского скандала, когда выяснилось, что ее использовали для несанкционированной слежки за оппозиционерами, журналистами и общественными деятелями.

Испанское правительство тогда отказалось признать, что использовало Pegasus для слежки за каталонскими сепаратистами, а на фоне политической нестабильности глава разведки Эстебан в мае 2022 года была уволена с должности.

Но Арагонес, который на момент предполагаемой организации слежки был вице-президентом Каталонии, подал на NSO Group и на Эстебан в суд. В октябре 2023 года суд принял иск к рассмотрению, и Эстебан ожидают для допроса 13 декабря.

Расследование об использовании Pegasus для слежки за испанскими политиками, в частности главой правительства Педро Санчесом и несколькими министрами, в начале этого года отложили из-за отсутствия сотрудничества со стороны Израиля.