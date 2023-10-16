У Чехії перевірять оборонний завод, який ремонтує Т-64 для України

Міністерство оборони Чехії розпочало перевірку державної компанії VOP CZ, яка зокрема допомагає Україні з ремонтом танків Т-64, у зв’язку з повідомленнями ЗМІ про нібито скарги на її директора Марека Шпока.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Минулого тижня у чеських ЗМІ з’явилась інформація, нібито працівники VOP CZ поскаржились на директора міністерці оборони Яні Черноховій і зажадали його звільнення. Причиною стали начебто невдоволення стилем управління Шпока й нібито скорочення зарплат на тлі поганих економічних результатів.

Шпок очолив VOP CZ улітку 2022 року, до цього він керував підприємством із 2014 по 2019 роки. Минулий рік компанія закінчила з чистим прибутком у розмірі 468 тисяч чеських крон, тоді як у 2021-му зазнала 59,3 мільйонів крон збитків.

Сам Шпок заявив, що за підсумками року всі співробітники VOP CZ отримали 10%-ву надбавку до зарплати, а скорочення зарплати стосувалось лише керівництва й за погодженням із профспілками.

Інформацію про скорочення й "незадовільний стиль управління" він назвав спробами "дестабілізувати важливе державне оборонне підприємство через ЗМІ та внутрішні канали напередодні підписання важливого контракту", й заявив, що звернувся до Військової поліції з проханням розслідувати ситуацію.

У коментарі ČTK представник профспілки VOP CZ Томаш Сікора заявив, що працівники не подавали "жодної скарги до Міністерства оборони в жодному питанні, що стосується керівництва".

Міноборони Чехії на запит агентства заявило, що за фактом публікації інформації у ЗМІ представники відомства незабаром відвідають оборонне підприємство, "щоб обговорити поточну ситуацію з працівниками компанії та її керівництвом".

Чеське державне оборонне підприємство VOP CZ займається ремонтом військової техніки та інженерним виробництвом для армії і цивільного сектора. На підприємстві працюють близько 600 співробітників.

Цього року VOP CZ і "Українські оборонні технології" (колишній "Укроборонпром") домовились про спільний ремонт танків Т-64, які використовують українські сили.