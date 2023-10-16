В Чехии проверят оборонный завод, который ремонтирует Т-64 для Украины

Министерство обороны Чехии начало проверку государственной компании VOP CZ, которая в частности помогает Украине с ремонтом танков Т-64, в связи с сообщениями СМИ о якобы жалобах на ее директора Марека Шпока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

На прошлой неделе в чешских СМИ появилась информация, якобы работники VOP CZ пожаловались на директора министру обороны Яне Черноховой и потребовали его увольнения. Причиной стали якобы недовольство стилем управления Шпока и якобы сокращение зарплат на фоне плохих экономических результатов.

Шпок возглавил VOP CZ летом 2022 года, до этого он руководил предприятием с 2014 по 2019 годы. Прошлый год компания закончила с чистой прибылью в размере 468 тысяч чешских крон, тогда как в 2021-м понесла 59,3 миллионов крон убытков.

Сам Шпок заявил, что по итогам года все сотрудники VOP CZ получили 10%-ную надбавку к зарплате, а сокращение зарплаты касалось только руководства и по согласованию с профсоюзами.

Информацию о сокращении и "неудовлетворительном стиле управления" он назвал попытками "дестабилизировать важное государственное оборонное предприятие через СМИ и внутренние каналы накануне подписания важного контракта", и заявил, что обратился в Военную полицию с просьбой расследовать ситуацию.

В комментарии ČTK представитель профсоюза VOP CZ Томаш Сикора заявил, что работники не подавали "ни одной жалобы в Министерство обороны ни в одном вопросе, касающемся руководства".

Минобороны Чехии на запрос агентства заявило, что по факту публикации информации в СМИ представители ведомства вскоре посетят оборонное предприятие, "чтобы обсудить текущую ситуацию с работниками компании и ее руководством".

Чешское государственное оборонное предприятие VOP CZ занимается ремонтом военной техники и инженерным производством для армии и гражданского сектора. На предприятии работают около 600 сотрудников.

В этом году VOP CZ и "Украинские оборонные технологии" (бывший "Укроборонпром") договорились о совместном ремонте танков Т-64, которые используют украинские силы.