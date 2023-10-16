Латвія придбає чотири військові вертольоти MD-530F

Латвія купить чотири американські військові вертольоти MD-530F.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив у Twitter (X) міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Це вертольоти легкого класу, здатні знищувати техніку противника на близькій відстані.

Поки що немає інформації ні про витрати, ні про терміни доставки.

"Продовжуємо зміцнювати оборону! Латвія придбає 4 легкі гелікоптери MD-530F. Озброєні, вони здатні знищувати ворожу техніку на близькій відстані. Наразі ми очікуємо на інформацію від виробників щодо конкретних дат поставки та вартості", – написав Спрудс.

На початку жовтня Спрудс заявив, що Латвія наступного року планує збільшити витрати на оборону, щоб вони досягли 2,4% від ВВП, а до 2027 року – 3% від ВВП. Однак реальні витрати будуть більшими, тому що до початкових планів планується додати ще близько мільярда інвестицій у протиповітряну оборону.

За словами політика, потрібно зробити багато – розвивати полігон "Селія", продовжувати запроваджувати призовну службу в армії, але саме протиповітряна оборона – одна з критичних потреб.

За його словами, протиповітряна оборона в Латвії буде багатошаровою – у країні уже є системи ближньої дії, а в подальших планах разом з Естонією закупити системи середньої дальності. Договір ще належить підписати, але Латвія сподівається на перші поставки вже 2025 року.

Нагадаємо, Естонія закупить у Туреччини понад 200 бронемашин для 2-ї піхотної бригади, прибуття першої партії очікують вже за рік.

Перед цим повідомляли, що Естонія та Латвія уклали договір на придбання різних типів транспортних засобів для силових структур на загальну суму майже в 700 мільйонів євро.