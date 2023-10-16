Латвия приобретет четыре военных вертолета MD-530F

Латвия купит четыре американских военных вертолета MD-530F.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в Twitter (X) министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Это вертолеты легкого класса, способные уничтожать технику противника на близком расстоянии.

Пока нет информации ни о расходах, ни о сроках доставки.

"Продолжаем укреплять оборону! Латвия приобретет 4 легких вертолета MD-530F. Вооруженные, они способны уничтожать вражескую технику на близком расстоянии. Сейчас мы ожидаем информацию от производителей относительно конкретных дат поставки и стоимости", – написал Спрудс.

В начале октября Спрудс заявил, что Латвия в следующем году планирует увеличить расходы на оборону, чтобы они достигли 2,4% от ВВП, а к 2027 году – 3% от ВВП. Однако реальные расходы будут больше, потому что к первоначальным планам планируется добавить еще около миллиарда инвестиций в противовоздушную оборону.

По словам политика, нужно сделать многое – развивать полигон "Селия", продолжать вводить призывную службу в армии, но именно противовоздушная оборона – одна из критических потребностей.

По его словам, противовоздушная оборона в Латвии будет многослойной – в стране уже есть системы ближнего действия, а в дальнейших планах вместе с Эстонией закупить системы средней дальности. Договор еще предстоит подписать, но Латвия надеется на первые поставки уже в 2025 году.

Напомним, Эстония закупит у Турции более 200 бронемашин для 2-й пехотной бригады, прибытие первой партии ожидают уже через год.

Перед этим сообщалось, что Эстония и Латвия заключили договор на приобретение различных типов транспортных средств для силовых структур на общую сумму почти в 700 миллионов евро.