Глава МЗС Литви відкликає посла з Британії на тлі звинувачень у неналежній поведінці

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відкликав до Вільнюса посла країни у Великій Британії на тлі звинувачень у мобінгу та перевищенні повноважень.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Литви, інформує "Європейська правда".

"Ландсбергіс у понеділок підписав міністерський наказ про призупинення функцій посла Литовської Республіки у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Султанаті Оман та Португалії Ейтвідаса Баярунаса з 19 жовтня до відновлення конструктивної та продуктивної роботи посольства", – йдеться у повідомленні.

Відтепер Баярунас виконуватиме функції, пов'язані з підготовкою стратегії зміцнення трансатлантичних відносин у Департаменті стратегічного управління та аналізу МЗС Литви.

LRT нагадує, що працівники посольства Литви в Лондоні звинувачували Баярунаса в неналежній поведінці та неналежних умовах роботи.

Розслідувавши скарги, Генеральна інспекція литовського МЗС виявила порушення і запропонувала ухвалити рішення про відповідність Баярунаса займаній посаді керівника посольства.

Сам дипломат раніше заявляв, що став "інструментом політичної боротьби".

Ландсбергіс напередодні розповів журналістам, що рішення про майбутнє Баярунаса він ухвалить після зустрічі з працівниками посольства.

Наприкінці серпня ЗМІ повідомили, що міністерство закордонних справ Литви отримало скарги у зв'язку з поведінкою посла Баярунаса – можливий мобінг і зловживання службовим становищем.

У вересні стало відомо, що МЗС Литви розпочало перевірку щодо ймовірного нецільового використання коштів посольства у Лондоні.