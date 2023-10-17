Глава МИД Литвы отозвал посла из Британии, обвиненного в неподобающем поведении

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отозвал в Вильнюс посла страны в Великобритании на фоне обвинений в моббинге и превышении полномочий.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы, информирует "Европейская правда".

"Ландсбергис в понедельник подписал министерский приказ о приостановлении функций посла Литовской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Султанате Оман и Португалии Эйтвидаса Баярунаса с 19 октября до восстановления конструктивной и продуктивной работы посольства", – говорится в сообщении.

Отныне Баярунас будет выполнять функции, связанные с подготовкой стратегии укрепления трансатлантических отношений в Департаменте стратегического управления и анализа МИД Литвы.

LRT напоминает, что сотрудники посольства Литвы в Лондоне обвиняли Баярунаса в неподобающем поведении и ненадлежащих условиях работы.

Расследовав жалобы, Генеральная инспекция литовского МИД выявила нарушения и предложила принять решение о соответствии Баярунаса занимаемой должности руководителя посольства.

Сам дипломат ранее заявлял, что стал "инструментом политической борьбы".

Ландсбергис накануне рассказал журналистам, что решение о будущем Баярунаса он примет после встречи с сотрудниками посольства.

В конце августа СМИ сообщили, что Министерство иностранных дел Литвы получило жалобы в связи с поведением посла Баярунаса – на возможный моббинг (травля сотрудника на рабочем месте) и злоупотребление служебным положением.

В сентябре стало известно, что МИД Литвы начал проверку относительно вероятного нецелевого использования средств посольства в Лондоне.