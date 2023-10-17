Ле Пен вимагає вислати усіх іммігрантів, помічених у радикалізації

Лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен на тлі останніх терактів у Франції та Бельгії вимагає вислати з країни усіх "радикалізованих" іммігрантів, незалежно від того, чи легально вони перебувають у Франції.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

В ефірі телеканалу France 2 Ле Пен закликала вислати "будь-яких іноземців", незалежно від їхнього статусу у Франції та віку прибуття, якщо вони симпатизують ісламістському фундаменталізму.

"Це вороги Франції, це люди, які несуть з собою смерть і тероризм", – заявила вона.

Ле Пен накинулася з критикою на силові органи, наголошуючи, що вислані 800 іммігрантів – це небагато. За її словами, службам відомо про близько 5000 осіб з радикальними поглядами.

Ле Пен також заявила, що країна повинна мати можливість здійснювати контроль на своїх внутрішніх кордонах, коли того потребує ситуація, тому що "не можна заперечувати те, що зовнішні кордони ЄС не контролюються".

Нагадаємо, після ісламістського теракту у ліцеї 13 жовтня, де 20-річний хлопець родом з Чечні вбив учителя, президент Франції Емманюель Макрон доручив перевірити досьє усіх осіб, яких правоохоронці підозрюють у радикальних поглядах.

За даними журналістів, Макрон попросив звернути особливу увагу на молодих вихідців з Кавказу, вочевидь через те, що і виконавець останнього нападу, і схожого теракту у 2020 році були вихідцями з цього регіону. У Єлисейському палаці зазначили, що ретельні перевірки досьє не обмежаться вихідцями з Кавказу.

Перед цим у суботу міністр внутрішніх справ казав, що почне контакти з Росією, які припинили з початком повномасштабної війни, задля депортації таких осіб. Він сказав, що йдеться про близько 60 осіб з російським громадянством, переважно родом з Чечні.